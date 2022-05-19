1.Sadece yazın güneşten korunmak

Bulutlu havalarda da güneş koruyucu kullanılmalıdır. Kış aylarında bile güneşin ultraviyole ışınlarının cilt lekesi yapabileceği ya da lekeleri artırabileceği unutulmamalıdır.

2.Güneş ürünlerini tazelememek

Güneş koruyucu ürünler güneşe çıkmadan en az 15 dakika kadar önce sürülmelidir. Eğer sonrasında hep güneşli ortamda bulunulacaksa 2 saatte bir, eğer kapalı ortamda bulunulacaksa 4 saatte bir tekrarlanmalıdır. Terleme, yüzme söz konusu ise saat beklenmeden cilt kurulandıktan sonra yenilenmelidir. Güneş kremleri belirtilen aralıklarla tazelenmezse güneş lekeleri ve yanıklar ile karşılaşırsınız.

3.Sık sık peeling yapmak

Peeling işlemleri ölü deriyi atmada yararlıdır ancak farklı cilt tipleri için farklı ürünler kullanılmaktadır. Çok sık peeling uygulamaları faydadan çok zarar getirebilmektedir. Bazı kremlerin içinde soyucu bulunduğundan bu kremleri kullananların peeling yapması ya da keselenmesi cilt tahrişlerine yol açabilmektedir

4.Yağlı veya karma cilde nemlendirici sürmemek

Yağlı ciltlerin de neme ihtiyacı vardır. Yağlı cilde sahip olanlar su bazlı ürünleri tercih etmelidir. Ciltteki yağ ve nem, birbiriyle aynı şeyler değil. Yağlı bir yüzeyde su kaybı kuru yüzeye göre daha az olur. Ancak bu, yağlı ciltlerin neme ihtiyacının olmadığı anlamına gelmiyor. Hatta ciltte nem dengesi olmadığı için cilt fazladan sebum üretme ihtiyacı duyuyor. Bu nedenle yağlı cilt tipine sahip olanların da mutlaka nemlendirici kullanması gerekiyor.

5.Çok sık yüz yıkamak

Yüzü çok sık yıkamak cildin sebum dengesini bozabilmektedir. Ciltte sebum dengesi sağlanamadığı durumlarda cilt dış etkenlere karşı korunmasız kalmaktadır bu da cildin kurumasına neden olmaktadır.

6.Sivilce ve siyah noktaları sıkmak

Sivilce ve siyah noktalar onları patlatma isteği uyandırıyor olabilirler. Onların patlatılması veya sıkılmasının, cilt temizliği için gerektiği ise bu isteğin bir bahanesi. Cildinde olmasını istemediğin her şey, zorla giderilmeye çalışıldığında daha da kalıcı hale geliyor. Bu nedenle sivilce ve siyah noktaların sıkılmaması gerekiyor. Sivilce sıkmak sonrasında lekelerle uğraşmak zorunda bırakacaktır.

7.Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kullanmak

Birçok insan kozmetik ürünleri ya da parfümleri satın alırken süt yoğurt gibi son kullanma tarihine bakmaz. Hatta bir çok reyon çalışanı ‘kozmetik ürünlerin son kullanma tarihi yoktur, ürün açıldıktan sonra başlar’ cümlesini kurar. Fakat bu tamamen yanlıştır. Son kullanma tarihi geçmiş cilt ürünlerini kullanmak alerjik reaksiyonlara sebep olabilirler. Bunun dışında birçok ürünün arkasında paketi açıldıktan sonra ne kadar süre kullanılabileceği ibaresi yer alır ve bu süreye de dikkat edilmelidir. Kullanım ömrü bitmiş bir üründen beklediğiniz etkiyi alamazsınız.

8.Gece sürülen ürünlerin cilde nefes aldırmayacağı düşüncesi

Geceleri siz uyurken cilt hücreleri harekete geçer ve kapsamlı bir yenilenme sürecine girer. Ancak bu yenilenme sürecinde cilde herhangi bir şey sürmemek gerektiği yanlış. Aksine, cildin yenilenme sürecini destekleyen bir bakım ürünü kullanarak güne çok daha pürüzsüz ve canlı bir ciltle başlamış olursunuz. Geceleri cildin kendini yenilemesi için en uygun zaman. Bu zamandan faydalanmak gerekir. Yaşlanma karşıtı bakımlar daha çok gece kullanılır.