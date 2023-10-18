Bazı burçlar makyajlarını temizlemeden uyumayı tercih ederken bazı burçlar da kapsamlı cilt bakım rutinlerini tamamlayarak uyumaya hazırlanırlar. Güzellikle ilgili her şeyi seven burçlar için cilt bakımı bir görev değil, aksine sabırsızlıkla bekledikleri bir aktivitedir.

İster evde cilt bakımı yapıyor olsun, ister cilt bakım uzmanına başvursun, ister göz kremi seçimini inceliyor olsun, bazı burçlar cilt bakımı için yaşar.

Sonuçta cilt bakımına takıntılı olmanın birçok nedeni var. Bazı burçlar için her şey, kağıt maskelerle ve serumlarla birlikte gelen lüks ve spa benzeri deneyimle ilgilidir. Güne rahatlatıcı ve güzel bir kişisel bakım rutiniyle başlamak ve aynı şekilde günü bitirmek isterler. Diğerleri ise yeni ürünleri denemenin heyecanını yaşarlar. Geri kalanları ise mükemmel bir cilde sahip olma arzusunun takıntısına sahiptirler.

Cilt bakımı tutkusuyla yaşayan 3 burcu öğrenmek için okumaya devam edin…

KOÇ (21 MART- 19 NİSAN)

Koç burcunun dünyasında kozmetik için hızlı alışveriş diye bir şey yoktur. Ne zaman yüz yıkama jellerini veya göz kremlerini yenilemek için uğrasalar, rafları bir veya iki saat dolaşırlar ve sonunda birçok yeni ürünle oradan ayrılırlar.

Koç, dürtüsel bir alışverişçidir. Bu nedenle her zaman ihtiyaç duyduklarından daha fazla güzellik ürünü alırlar. Ayrıca, onları hayallerindeki cilde kavuşturacak içeriği vaat eden çarpıcı etiketlere ve popüler bileşenlere çekilirler. Bu burç, BeautyTok’ta trend olan bir ürünü görürse, o ürünün banyo raflarında yer alması an meselesidir.

Koç burcunun cilt bakımına takıntılı olduğu da bir gerçek. Bu durum onların kağıt maskelere ve cildi güzelleştiren diğer favori ürünlerini sevmelerini açıklayabilir. Aynı zamanda ateş burcu olarak, her zaman 12 adımlı cilt bakım rutinini tamamlayacak zamana ve enerjiye sahiptirler.

BAŞAK (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Bir başak burcu ne kadar yorgun olursa olsun, hiçbir şey onu dermatoloğun tavsiye ettiği cilt bakım rutininden alıkoyamaz. Bu insanlar makyajları çıkarılana kadar fiziksel olarak uykuya dalamazlar. Günün kirini temizlemek, serum ve kremlerini uygulamak zorunda hissederler.

Astrologlara göre Başak burcu cilt bakım rutinini mükemmelleştirmeye tamamen takıntılıdır. İçerikleri araştırmak ve uygulama sırasını öğrenmek için saatler harcarlar. Eğer bir cilt probleminiz varsa, başak burcu en iyi arkadaşınıza sorun; hangi ilaçların size yardımcı olacağını tam olarak bileceklerdir.

Başak burcunun doğal çözümlerin de büyük hayranı olduğu bilinenler arasında. Bir toprak burcu olarak, mutfaklarında bir yoğurt ve bal yüz maskesi yapmaktan mutluluk duyarlar. Bilimsel destekli bir serumu takdir etseler de, yüzlerine bir papaya sürmekten de mutluluk duyarlar.

TERAZİ (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Terazi burcu için günün tamamı cilt bakım rutinleri etrafında döner. Venüs tarafından yönetilen bir burç olarak banyoları her zaman güzel iksirlerle doludur ve orada zaman geçirmekten keyif alırlar. Eğer güne bir banyo veya her şeyi içeren bir duş ile başlayabilirlerse, mutlaka yaparlar.

Bir hava burcu olarak terazi, ayrıca piyasaya sürülmek üzere olan gelecekteki ürünleri takip etmeyi sever. Sosyal medya akışları, bir güzellik fenomeninden diğerine dolup taşar; eğer Hailey Bieber Rhode Skin koleksiyonuna bir şey eklemeye hazırlanıyorsa, bunu haftalar önceden bilirler.

Bilinen bir başka şey ise terazi burcunun, cilde çok fazla özen gösterdiği. Sorular sormak ve uzman tavsiyeler almak için dermatologları ve estetisyenlerle sık sık iletişime geçerler.

Yazı: Nil Fırtın