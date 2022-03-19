Yüzümüz hepimiz için çok değerli. Her gün yüzümüze bakıyor ve o ne kadar bakımlı olursa bizde o kadar güzel hissediyoruz. Yüzümüzün canlılığını korumasında ve sağlıklı olmasında içinde nem bulunduran yüz kremleri gibi ürünlerin büyük bir payı vardır. Cildimiz kurursa veya pul pul olursa bu cildimizin nemsiz kaldığına dair işaretlerdir. Kuruluk ise çatlaklara ve kırışıklılara vesile olur ve cildimiz esnekliğini kaybeder. Yüz kremi kullanmazsak da yüzümüz nemlenmez ve çabuk yaşlanmaya yol açar.

Yüz kremimizi nasıl seçmeliyiz?

Her insanın kendine özgü bir cilt tipi vardır. Öncelikle bu cilt tipini öğrenmeli ve ona göre kremler almanız gerekmektedir. Aksi takdirde cildinize uygun olmayan bir ürün kullanıldığında ciltte kızarma, döküntü, sivilcelenme gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Cilt tipleri ikiye ayrılır:

1: Kuru Ciltler

Yaşlanmaya elverişli olan bu cilt tipinde daha yoğun nemlendiriciler kullanılmalı. Yüz zaten nemsiz kaldığından yüze yeteri kadar nem sağlanmalı. Sizler için birkaç öneri.







1: CeraVe Yüz Kremi

Kolayca emilen akışkan formülü ile cildi nemlendirir ve koruyucu cilt bariyerinin onarılmasına yardımcı olur. Akneye eğilimli ve kuru ciltlerin cilt bakımı ve güneş koruması amacıyla kullanabilmesi için uygundur. SPF 25 içerir. Koku içermeyen bir formüle sahiptir ve hassas ciltler kullanabilir. Kontrollü salınım ile gün boyu nemlendirme sağlar. Gün boyunca cildi nemlendirir ve güneş ışınlarından korur.

2: Clinique Moisture Surge

Hafif yağsız formülü ile 10 kat derine etki ederek kalıcı nem sağlamaya yardımcı oluyor. Anında %174 oranında nem sağlıyor ve100 saate kadar kalıcı etki gösteriyor. Çift etkili nemlendirici, yeni teknolojisi sayesinde cildin kendi nem kaynaklarını sürekli yenilemesine ve nemi içinde hapsetmesine yardımcı oluyor; sağlıklı, nemli ve ışıltılı bir görünüm veriyor.

3: Kiehl’s Ultra Facial Cream

Yumuşak, pürüzsüz ve sağlıklı görünen bir cilt için 24 saat süren bir nem desteği sağlıyor. Ultra hafif dokusu cilt tarafından kolayca emiliyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan içeriği cildin en kuru bölgelerini dahi nemlendirerek 2-3 kat daha nemli bir cilt sunuyor.

2: Yağlı \ Karma Ciltler

Kuru cilt tipine göre daha nemli olan cilt tipidir. Bu cilt tipi sürekli nemli olduğu için kırışık ve yaşlanma belirtileri biraz daha geç görünür. Karma cilt tipi ise T bölgesinin (burun ve alın kısımları) cildin diğer bölgelerine göre daha nemli olmasıdır. Eğer yağlı veya karma cilt tipine sahipseniz bu kremler tam sizlik.







1: Avene Cleanance Mat

Yeni aktif içerik Glyceryl Laurate sayesinde , sebum üretimini düzenlemeye yardımcı olur. Matlaştırıcı : Yağ emici mikro kapsülleri, sebum fazlasını emerek, cildinizi uzun süreliğine matlaştırır. Yatıştırıcı : Rahatlatıcı ve tahriş giderici Avène Termal Suyu, cildinize anında rahatlık hissi sağlar. Cildi matlaştırır ve makyajınızın gün boyunca sabit kalmasını sağlar.

2: Nuxe Aquabella

Hafif dokuya sahip bu emülsiyon, karma ciltlere özel olarak tasarlanmıştır. Kuru bölgeleri nemlendirir, yağlı bölgeleri

matlaştırır, pürüzsüzleştirir, cilt dokusunu düzeltir ve cildin ışıltısını ortaya çıkarır.

3: Origins Ultra Hydrating Energy Boosting Cream

Cildin enerjik görünmesine destek olan yoğun nemlendirici krem, donuk & yorgun görünen cildi canlandırarak 72-saat boyunca nemini korumasına yardımcı olur. Daha canlı bir cilt görünümü için cildin doğal ışıltısını harekete geçirerek 72-saat boyunca nemini korumasına yardımcı olur. Ginseng & Kahve daha enerjik bir cilt görünümü için cildin doğal ışıltısını destekler. Tazelenmiş bir cilt görünümü & hissi sunmaya yardımcı olur. Normal ciltler içindir.