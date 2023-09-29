Sosyal medyanın özellikle de TikTok’un hayatımızın içine girmesiyle birlikte güzellik trendlerini de bu uygulamalar aracılığıyla takip eder olduk. Ne yazık ki içerik üreten sayısı arttıkça, doğruluk ve güvenilirlik oranı da bir o kadar azaldı. Bu içerik çokluğunun arasında cildimizde büyük hasarlara neden olabilecek güzellik trendlerinin yanında TikTok’ta dermatologların ve makyaj artistlerinin de desteklediği birçok güzellik ipucu elde etmemiz de mümkün. Dermatolog destekli bir cilt bakım trendi olan “Skin Flooding”, soğuk kış günlerinde cildimizin neme olan ihtiyacını gidermeyi hedefliyor. Nemlendirmeyi en üst düzeye çıkarmak için nemli cilde serumlar ve kremler uygulanmasıyla gerçekleşen bu trend, basit adımlarla cildimizin kuruluğunu gideriyor.

Cildinizi temizleyin

Cilt rutinine temiz bir ciltle başlamak ilk ve en önemli adımdır. Cildinize uygun bir temizleyiciyle cilt temizliğinizi yaptıktan sonra yüzünüz nemli kalana kadar kurulamalısınız. Güzellik uzmanı Karan Lal, “Islak cilt daha geçirgen olma eğilimindedir, bu nedenle bileşenler daha kolay nüfuz edebilir ve ürünler daha iyi yayılabilir.” sözleriyle trendin en önemli noktasının cildinizin nemli olması olduğunu vurgulamıştır.

İlk nem katmanınızı uygulayın

İkinci adım olarak nemli cildinizin üzerine nemlendirici bir toner veya yüz spreyi uygulayarak cildinizin nem seviyesini arttırın. Tonerlerinizin alkol içermemesine dikkat etmelisiniz. Alkol içeren tonikler cildinizde kurumaya neden olur.

Hyalüronik asit uygulayın

Üçüncü bir adım, nemlendirilmiş cildinize serum uygulamaktır. Son dönemde popüler olan Hyalüronik asit, B5 vitamini ile kuru ciltlerin cilt bariyerini en iyi şekilde güçlendirmeye yardımcı olur.

Nemlendirici uygulayın

Son adım ise elde ettiğiniz nemi cildinize hapsetmek için bir nemlendirici kullanmaktır. Uzmanlar, yağlı veya akneye eğilimli cilde sahip olanların bu adımda kullandıkları nemlendiricilerin ‘yağsız’ olması gerektiğine özellikle dikkat çekiyor.

Ezgi ER

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