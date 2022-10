Kendinize uygun kırmızı ruju bulmak için öncelikle cilt alt tonunuzu doğru biliyor olmalısınız. Beyaz, buğday, bronz, esmer… Herkesin ten rengi aşağı yukarı bellidir. Ten renkleri de birbirinden çeşitlidir. Oysa görünüşünüzdeki her şeyin duruşunu değiştiren aslında cilt alt tonudur. Öncelikle cilt alt tonunun cilt rengiyle hiçbir alakası olmadığını söylemek lazım. Cilt alt tonu; sıcak, soğuk ve nötr olmak üzere 3’e ayrılır. Nötr en az rastlanan türüdür, bu sebeple cilt alt tonu genellikle sıcak veya soğuk olarak tanımlanır.

Peki Sizinki Hangisi?

Cilt alt tonunu belirlemede kullanılan en basit yöntem, damar kontrolü. Gün ışığında bileğinizdeki damarlarınızı kontrol ediyorsunuz; damarlarınız mavi görünüyorsa soğuk, yeşil görünüyorsa sıcak alt tona sahip olduğunuz anlamına geliyor. Hem yeşil, hem maviyse de nötr alt tonu demektir.

Sıcak alt tonlu cilde sahipseniz

Teniniz sıcak alt tonluysa sarı-turuncu bazlı kırmızıları tercih etmelisiniz. Cilt alt tonunuzla uyumlu sıcak tonlu bir kırmızı teninizi daha canlı gösterecek.

•Cildiniz açık renkliyse nar çiçeğine kaçan kırmızı bir rujla makyajınıza aydınlık katabilirsiniz. Bir bronzlaştırıcıyla yanaklarınızı ısıtarak bu sıcak görünümü tamamlayabilirsiniz

•Buğdaya kaçan bir ten renginiz varsa orta tonlu kırmızıları göz makyajınızı değiştirerek gündüzden geceye taşıyabilirsiniz.

•Teniniz esmerse açık nar çiçeklerini de koyu kiremit rujlar kadar rahat kendinize yakıştırabilirsiniz. Vereceğiniz sıcak kontrast makyajınıza dikkat çekici bir hava katacak.

Ruj önerisi olarak; Nars – Audacious Lipstick Lana, Pastel Daylong Lipcolor Kissproof / No 09 ve L’Oréal Paris Color Riche Matte Addiction 346 Scarlet Silhouette ile çarpıcı bir bitiş elde edebilirsiniz!

Soğuk alt tonlu cilde sahipseniz

Alt tonunuz soğuksa mavi bazlı bir kırmızıyı tercih etmelisiniz. Ayrıca mavi bazlı kırmızı rujlar dişleri daha beyaz gösterir.

•Eğer açık tenliyseniz parlak kırmızıları rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Koyu kırmızılara elinizi uzatırken dikkat etmelisiniz, çünkü bu tonlar kolaylıkla gotik bir tarza kayabilir.

•Buğday tenliyseniz her koyuluk size yakışacaktır. Tam kırmızı bir rujla odak noktanızı dudaklarınız yapın!

•Teniniz esmerse açık kırmızılar dudaklarınızda pembeye kaçabilir. Gerçek kırmızı veya koyu tonları rahatlıkla makyaj rutininize adapte edebilirsiniz.

Ruj önerisine gelecek olursak; Mac’in en iddialı mat ruju Rubby woo, Maybelline New York’ın en çarpıcı 382 Red For Me ruju ve parlak bitişli Maybelline New york super stay vinkly ınk serisinden 10 Lippy tam size göre!

Nötr Alt tonlu cilde sahipseniz

Nadir görülen nötr ciltler her rengi rahatlıkla taşıyabilirler. Sıcak ve soğuk alt tonlu ciltlere uygun olan renkleri kullanabilecek olmak büyük bir avantaj! Unutmayın, seçeceğiniz kırmızı tonu için önemli olan tek şey makyaj tarzınız ve sizin zevkiniz! Her tonu rahatlıkla kullanabilen nötr alt tonlular içinse; Maybelline New York super stay vinkly ınk serisinden 55 Royal ve Note Cosmetics Mattever Likit Ruj / 14 Unpredictable Red ruj vazgeçilmeziniz olabilir!

Şeyda Gezgen

İlginizi çekebilir: