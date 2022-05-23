Kadriye Örgen

Son yıllarda sıkça duyduğumuz özellikle Kore cilt bakımının olmazsa olmazları arasında yer alan “Double Cleansing” yani çift aşamalı temizlik nedir? inceliyoruz…

Çift aşamalı yüz temizliği cildi yağ bazlı ve su bazlı temizleyicilerle iki aşamada temizlemek anlamına geliyor. Kore cilt bakımı rutinin en önemli iki adımından biri olan bu temizleme rutini, cildi tamamen kirden arındırmayı amaçlıyor. Neden cildimi çift aşamalı temizlemeliyim? diye düşünüyorsanız, cevabı burada.

Çift aşamalı cilt temizliği ne işe yarar?

Ciltte gün içerisinde birçok kir birikiyor. Cildin bir filtre görevi gördüğünü düşünülürse, bu kirler tabii ki tutuluyor ama iyi bir şekilde temizlemediğinde ise geniş gözeneklere, siyah noktalara ve en sonunda sivilcelere giden cilt problemlerinin yolu da açılmış oluyor. Ciltteki kirlerin bazıları yağ bazlı formüllerle, bazıları ise su bazlı formüllerle temizlenebiliyor. Örneğin ciltteki fazla yağ, ölü deriler ve güneş kremi yağ bazlı temizleyicilerle temizlenirken, hava kirliliği ve ter ise su bazlı temizleyicilerle temizleniyor. Özellikle günlük olarak güneş kremi kullanıyorsanız, çift aşamalı temizlik, güneş kremini cildinden iyi bir şekilde arındırmak için gerekli.

Çift aşamalı temizliğin cilde faydaları

Çift aşamalı temizlik cildin çok daha temiz olmasını sağlar ve üzerine uygulanan cilt bakım ürünlerinin daha iyi emilmesini kolaylaştırır. Suya dayanıklı olduğu için temizlenmesi zor olan güneş kremi kalıntısını iyi bir şekilde çıkarır ve bu arındırma özelliği sayesinde siyah nokta ve sivilce oluşumunu önleyerek cildin çok daha sağlıklı, canlı ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Serum ve nemlendirici gibi ürünlerin de daha hızlı etki göstermesine katkıda bulunur. Kolajen üretimini koruyarak yaşlanma belirtilerini geciktirmesi de çift aşamalı temizliğin diğer yararları arasında. Bunun dışında çift aşamalı temizlik, ölü derilerin ciltten atılmasını sağlayarak cilt kalitesini artırıyor.

Çift aşamalı yüz temizliği nasıl yapılır?

Çift aşamalı temizlik gece uyumadan önce, ciltte gün boyu biriken kirleri arındırmak için uygulanır. Önce yağ bazlı temizleyici ele dökülerek yüze eşit bir şekilde dağıtılıp, yuvarlak masaj hareketleri yapılır. Sonra su ile durulanır. Daha sonra su bazlı yüz yıkama jeliyle yüz tekrar yıkanır. Burada önemli olan yağ bazlı temizleyiciyi yüze sürerken yüze bolca masaj yapmak ve gözenekleri iyice temizlemektir. Bu noktada yüz yogası egzersizlerinden de yararlanabilirsiniz. Böylece sağlıklı ve güzel bir cilt için en önemli aşamayı tamamlamış oluyorsunuz.