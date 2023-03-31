SPF 50+ ile 4 kat daha güçlü güneş koruması sağlayan Sinoz Pink Touch, her mevsim cildinizi güneşten koruyarak, daha canlı, parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Nemlendirme, güneşten koruma ve makyaj bazı olmak üzere tek ürünle birçok ihtiyacınıza yanıt verebilen pembe güneş kremi Sinoz Pink Touch, cilt tonunuzu eşitleyerek anında daha canlı ve sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.

Cilt bakımında asla eksik edilmemesi gereken güneş koruyucuları sağlıklı bir cilde kavuşmanın en önemli adımından sayılıyor.Güneşin verdiği zararlı ışınlardan cildinizi korurken aynı zamanda cilt tonunuzu eşitleyen pembe güneş kremi Sinoz Pink Touch, formülünde bulunan %2 kalamin ile cilde pembelik vererek makyaj bazı oluşturuyor.

İpeksi ve daha ışıltılı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olan Sinoz Pink Touch, SPF 50+ güneş koruma faktörüyle 4 kata kadar cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyarak içeriğindeki Provitamin B5, Shea yağı, zerdeçal özü ve E vitamini ile cildinizi besliyor.