La Magie Clinic, cerrahi ve estetik, estetik olmayan işlemlerinin yanı sıra, ve güzellik ürünleri ile de müşterilerine hizmet veriyor. Her zaman daha iyisini yapmayı hedefleyen La Magie Clinic “Browny Mucizevi Yüz Bakım Yağı”nı klinikte ve dijital platformlarda satışa sunuyor.

La Magie Mucizevi Yüz Bakım Yağı, %100 Bitkisel yağlardan elde edilmiştir. Yüksek oranda cilde iyi gelen ve nem veren yabani iğde yağı içerir, kolayca cilt üzerinde dağılır ve hızla emilir. Yüksek karotenoid içeriği nedeniyle, güçlü hücre yenileyici, antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu nedenle, cilt metabolizmasını hızlandırarak yeni hücrelerin oluşumunu destekler. Formülündeki diğer aktif bileşenler sayesinde cildi derinlemesine nemlendirir, aydınlatır ve dış etkenlere karşı korur.

KULLANIM TALİMATI: Gece yatmadan önce temiz cilde uygulanması önerilir. Günlük kullanım için uygundur, ciltte yağlanma ve parlamaya sebep olmaz.