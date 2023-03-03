Ünlü sunucu ve oyuncu Çiğdem Batur, önceki gün Etiler’deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Batur, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevredeki 10 ilde yıkıcı etki yaratan depremlerle ilgili konuştu.

40 yaşındaki ünlü isim, “Çok üzgünüz, iyi olma çabasındayız. Yaşayan insanları empati kurmaktan öte biraz daha onları anlama çabasındayım. ‘İyiyiz’ diyoruz ama hayatımızda biraz da iyi olmak için bahane olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yanda Batur, herkesin konuşmaya başladığı beklenen İstanbul depremi ile ilgili ise “Londra’ya gidip, geliyorum ben de işimden kaynaklı. Kafalar çok karışık…” dedi.