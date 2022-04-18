Netflix’te yayınlanan ‘Aşk 101’ adlı dizide ‘Osman’ karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Selahattin Paşalı, sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum’da hayatını birleştirdi. İki yıldır aşk yaşayan Selahattin Paşalı ve Lara Tümer, şimdilerde anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geri sayıma başlayan çift, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Sade bir törenle nikah masasına oturan çifti aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Alışılmışın dışında bir gelinlik ve damatlık tercih eden çifte“Sırlar Dünyası”, “Beşinci Boyut Salih“, “Ruhsar” gibi benzetmeler yapıldı.