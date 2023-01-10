Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son yaşadığı olayla gündem oldu. Öpüşürken dili kopan Ciciş kardeş, hastanede dili dikilirken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında “Öpüşürken dili kopan bir ben miyim acaba?” ve “Off ya! Çok acıyor çok!” notuyla paylaştı. Operasyon esnasında çektiği videoyu da paylaşan Ersoy, “Şaka ötesi” yazdı. Ünlü isim, son olarak da “Bir tane normali bulmaz beni zaten. Trajikomik. Bay bay canım uzak dur benden” ve “Arkadaşlar iyiyim sağ olun geçmiş olsun dilekleriniz için. Dikildi şu an. Maalesef talihsiz bir olay geldi başıma. Çok iyi tanıyamamışım demek ki. Bir ay öpüşmemiştik ama. Öpüşmeyi mi bilmiyor anlamadım ya da sapık mı? Size bir tavsiye akrep burçlarına selam bile vermeyin” cümlelerini yazdı.

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