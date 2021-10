Çiçek çocuklar: Woodstock 1969

50 yıl önce bir çiftlikte dört gün düzenlenen, çağdaş moda ve müzik kültürünün çarpıcı örneklerinden olan festival temelinde barış ve aşk kavramlarını barındırıyor.





Yırtık kotlar, denim kısa şortlar, uzun desenli bol elbiseler, dantelli elbiseler, fırfırlı etekler ve elbiseler, desenli tayt ve pantolonlar, batik elbiseler, batik bluzlar, örgü kıyafetler, sandaletler, çiçekler, şile bezi bluzlar, fırfırlı etekler, işlemeli kıyafetler, streç üstler, kolyeler, halhallar, geniş şapkalar, büyük güneş gözlükleri, saç bantları, süet ve püsküllü kıyafet, ayakkabı ve çantalar, büyük şapkalar, kovboy çizmeleri.. Woodstock modasını tanımlayan anahtar parçalar.







Resmi adı Woodstock Müzik ve Sanat Fuarı olan festivalin organizasyonu Michael Lang liderliğinde dört iş insanına ait.

Rengarenk kıyafetler, uzun dağınık saçlar, takılar, sıfır makyaj, sıfır çaba, sıfır tasa; Yaşasın rahatlık ve özgürlük!

Amaçları ABD ve Avrupa’da çok ilgi gören Monterey Pop Festivali tarzında bir etkinlik sonucu para kazanmaktı. Biletler 18 dolardı. Talep yüksek olmasına rağmen beklenti düşüktü. Fakat tam tersi gelişti; 15-18 Ağustos tarihleri arasında Woodstock’ta bir çiftliğe kurulan festival alanına 500 bin kişinin akın ettiği tahmin ediliyor. Katılımın bu denli oluşu, para odaklı festivalin denetim imkansızlaşması sonucu ücretsiz bir konsere dönüştü.





Festival boyunca 4 kişi öldü. Bu yüzden Woodstock daima anılan bir festival olarak kaldı.

Woodstock, ilgisinin büyük bir kısmını festival sırasında çekilen belgesele borçlu. Film 1971 yılında “En İyi Belgesel” dalında Oscar kazandı.

Hendrix, The Who, Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Grateful Dead, Crosby, Still, Nash & Young sahneye çıkan liberal rock gruplarından bazıları.







Woodstock’un büyüleyici etkisi, birkaç başarısız devam festivaline yol açtı. Fakat adı üzerinde ‘‘başarısız’’ oldu.

Dünyada farklı bir akım yaratan festivalin özgür tarzı ve hatıra ürünleri her yıl milyonlarca satıyor.