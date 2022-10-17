Google Chrome içinde tıpkı diğer tarayıcılarda olduğu gibi bir “gizli pencere” altyapısı var. Gizli pencere açılarak girilen siteler için tarayıcı, göz atma geçmişinizi, çerezleri, site verilerini veya formlara girilen bilgileri kaydetmiyor. Fakat gizli pencerenin açılması kişilere tamamen gizlilik sağlamıyor. Google bu konuda açık olarak “etkinliğiniz ziyaret ettiğiniz web sitelerinden, işvereninizden veya okulunuzdan ya da internet servis sağlayıcınızdan gizlenmez” açıklamasında bulunuyor.

Uzun zamandır firmanın gizli pencere kullanımı gerçekten tamamen gizli hale getirmesi isteniyor ve bunu Google çalışanları da dile getiriyor. Firmanın burada kişileri doğru yönlendirmesi talep ediliyor.

Kısa süre önce Google pazarlama şefi Lorraine Twohill’in şirketin CEO’su Sundar Pichai‘ye doğrudan bir e-posta göndererek, “Gizli Pencere / Incognito Modunun gerçekten gizli hale getirmesi” gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Twohill, hizmetin gerçekte gizli olmaması nedeniyle Google’ın “bulanık bir dil” kullanmak zorunda kaldığını ve bunun da tüketicilerin şirketin hizmetlerine olan güvenini zedeleyebileceğini savundu.

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