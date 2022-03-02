Bu sezon güvenlik için giyilebilir teknolojiler geliştirilen İtalyan girişimi D-Air ile işbirliği yapan Christian Dior, İtalyan sanatçı Mariella Bettineschi’nin büyük ölçekli kadın portrelerini bir araya getirdiği bir çalışma olan “The Next Era”dan ilham aldı.

Markanın kreatif direktör olan Maria Grazia Chiuri hazırladığı koleksiyonda yaratıcı yaklaşımıyla, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan kadın porteleri ve bedenleri ile fütüristlik teknolojileri birleştirerek moda severlere yeni bir dünya sundu.