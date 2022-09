Yönetmen koltuğunda Scott Cooper’ın bulunduğu “The Pale Blue Eye”, Christian Bale ve Harry Melling’i başrollere taşıyan Gotik bir gerilim filmi. Hikaye, 1830’da Birleşik Devletler Ordusu’nda gerçekleşen bir dizi kurgusal cinayetin etrafında dönüyor.

Louis Bayard’ın bir romanından uyarlanan film, 23 Aralık’ta sınırlı olarak vizyona girecek ve 6 Ocak’ta Netflix’te olacak. Filmden paylaşılan görüntüde, elinde fenerle ürkütücü bir sis içinde yürüyen Bale’’i görüyoruz. Bale, deneyimli dedektif Augustus Landor’u canlandırırken, ona yardımcı olan genç Edgar Allan Poe rolünde Harry Melling var.

“The Pale Blue Eye,” Cooper’ın ilk dijital platform filmiyken, Bale’in de teknik olarak çalıştığı 2. Netflix projesi. Bale, Andy Serkis’in “Mowgli: Legend of the Jungle” filminde Bagheera’yı seslendirdi.

“The Pale Blue Eye,” “Out of the Furnace” ve “Hostiles”tan sonra Bale’in Cooper ile üçüncü işbirliği. Bale, en son bu yılın başlarında Marvel Sinematik Evreni macerası “Thor: Love and Thunder”’da Gorr the God Butcher olarak görüldü. Bu yılın devamında ise, yönetmen David O. Russell’ın gizemli dönem komedisi “Amsterdam”da John David Washington ve Margot Robbie ile birlikte seyirci karşısına çıkacak.

Filmin dikkat çekici kadrosunda ayrıca Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Simon McBurney, Timothy Spall, Hadley Robinson, Joey Brooks, Brennan Cook, Gideon Glick ve Fred Hechinger yer alıyor.

