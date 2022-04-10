ABD’nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen 2022 Oscar Ödülleri töreninde Will Smith’in komedyen Chris Rock’a tokat atması hala dünya gündemindeki yerini koruyor. İddiaya göre Chris Rock, son olarak 8 Nisan Cuma gecesi çıktığı stand-up gösterisi sırasında 2022 Oscar Ödülleri’nde Will Smith’le arasında geçen olaya değindi.

Aynı gün içinde Akademi, Smith’i 10 yıl süreyle tüm etkinliklerine katılmaktan menedileceğini duyurmuştu.

Kaliforniya merkezli Desert Sun gazetesi, komedyenin Fantasy Springs’teki gösterisinden şu sözleri alıntıladı:

“Ben iyiyim, koskoca bir şovum var ve paramı alana kadar [Will Smith olayı] hakkında konuşmayacağım.”

Daha sonra da Rock, “Hayat güzel. İşitme duyumu geri kazandım” diyerek espri yaptı.

Haber kuruluşuna göre katılımcıların Rock’ın gösterisi için binaya cep telefonu getirmesi yasaktı ve tüm mobil cihazlar için kilitli kılıflar verildi. Oyuncu daha önce geçen haftaki stand-up gösterisi sırasında da şok edici Oscar olayından bahsetmiş, seyircilere yaşananları “hâlâ algılamaya çalıştığını” söylemişti.