Will Smith, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldığı 94’üncü Oscar Ödül Töreni’ne tokat skandalıyla damga vurmuştu. Komedyen Chris Rock, Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla alakalı “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde bir espri yapmıştı. Bunun üzerine Will Smith, oldukça sinirlenmişti. Ünlü aktör, şaka üzerine sahneye çıkıp, Chris Rock’a tokat atmış ve “Karımın adını ağzına alma!” demişti.

53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemiş ve, “Akademi’den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an” demişti. Will Smith’in, tokat attığı Chris Rock’tan özür dilememesi ise dikkat çekmişti.

“Davranışım kabul edilemezdi”

Tokat skandalıyla ilgili Will Smith’ten beklenen adım, geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoda pişmanlığını dillendiren oyuncu, bazı sorulara cevap vermişti. Oscar’daki konuşması sırasında Chris Rock’tan neden özür dilemediğiyle ilgili bir soruya Will Smith, “O an benim için her şey bulanıktı” cevabını vermiş ve şöyle devam etmişti:

“Chris’e ulaştım ve bana gelen mesaj, henüz konuşmaya hazır olmadığı, hazır olduğunda bana ulaşacağıydı. Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi ve ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım. O an fark etmediğim şeylerden biri de bu hareketin ne kadar insanı kırabileceğiydi. Bu yüzden Chris’in annesinden özür dilemek istiyorum. Tüm ailesinden, özellikle Tony Rock’tan özür dilemek istiyorum. Tony ile harika bir ilişkimiz vardı, o benim adamımdı. Ve bu arkadaşlık artık muhtemelen onarılamaz.”.

Chris Rock: Yaptığım en kibar şakaydı

Smith’in özrüne cevap vermeyen Chris Rock; tüm bunların ardından Dave Chappelle ile İngiltere turnesindeyken M&S Arena’daki bir gösteri esnasında, Chappelle kendisine Oscar’ın skandal tokatını sorduğunda dikkat çeken bir yorumda bulundu.

DailyMail’de yer alan habere göre Chappelle; Rock’a “Tokat acıttı mı?” diye sordu. Rock ise, “Evet acıttı… Bana saçma bir şaka yüzünden vurdu, bu şimdiye kadar yaptığım en kibar şakaydı üstelik” cevabını vererek, şöyle devam etti:

“Will 30 yıl boyunca mükemmel bir insan izlenimi verdi, ama sonra maskesini çıkardı ve bize geri kalanımız kadar çirkin olduğunu gösterdi. Sonuç ne olursa olsun… Umarım maskesini tekrar takmaz ve gerçek yüzünün nefes almasına izin verir.”

