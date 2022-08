Will Smith, ‘King Richard’ filmindeki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldığı 94’üncü Oscar Ödül Töreni’ne tokat skandalıyla damga vurmuştu. Chris Rock, Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde espri yapmıştı. Bunun üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti. Ünlü aktör, şakalar üzerine sahneye çıkıp, Chirs Rock’a tokat atmış ve “Karımın adını ağzına alma!” diye bağırmıştı.

53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemiş ve, “Akademi’den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an” demişti. Will Smith’in, tokat attığı Chris Rock’tan özür dilememesi ise dikkat çekmişti.

“Tüm ailesinden, özellikle Tony Rock’tan özür dilemek istiyorum”

Tokat skandalıyla ilgili Will Smith’ten beklenen hamle ise, geçtiğimiz hafta gelmişti. Instagram ve YouTube hesaplarında paylaştığı altı dakikalık videoda pişmanlığını dile getiren oyuncu, bazı soruları cevaplamıştı. Oscar’daki ödül konuşması sırasında neden Chris Rock’tan özür dilemediğiyle ilgili bir soruya Will Smith, “o an benim için her şey bulanıktı” cevabını vermiş ve şöyle devam etmişti: Chris’e ulaştım ve bana gelen mesaj, henüz konuşmaya hazır olmadığı, hazır olduğunda bana ulaşacağıydı. Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi ve ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım. O an fark etmediğin şeylerden biri de bu hareketin ne kadar insanı kırabileceğiydi. Bu yüzden Chris’in annesinden özür dilemek istiyorum. Tüm ailesinden, özellikle Tony Rock’tan özür dilemek istiyorum. Tony ile harika bir ilişkimiz vardı, o benim adamımdı. Ve bu arkadaşlık artık muhtemelen onarılamaz.

Tony Rock özür videosu hakkında konuştu

Öte yandan Tony Rock; Will Smith’in, tokat attığı kardeşi Chris Rock’tan özür dilediği videoda kendi isminden bahsetmesinin ardından, konuyla ilgili konuştu. Rock, bir takipçisinin videoyla ilgili ne düşündüğünü sormasının ardından Twitter hesabından şöyle yazdı:

“Sosyal medyadaki insanlar, defalarca bu olayın benimle ilgisi olmadığını ve sessiz kalmam gerektiğini söyledi. Bazıları ise ‘ün kazanmak için’ yaşananlarla ilgili yorum yaptığımı söyledi. Ama şimdi, videoda Will tarafından adımdan bahsedildikten sonra, akıllı insanlar benim tüm bunlara sadece dışarıdan bakan bir adam olmadığımı anlayacaklar. Will ile aramızda gerçek bir dostluk vardı.”

İlginizi çekebilir: