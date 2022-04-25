Bu yıl 94’üncü kez düzenlenen Oscar ödül törenine; Will Smith’in eşi Jada’nın saçlarıyla ilgili espri yapan Chris Rock ‘a attığı tokat dünya gündemine damgasını vurmuştu. Chris Rock’ın annesi Rosalie Rock yaşananlar hakkında ilk defa konuştu. Rosalie Rock , başlangıçta tokadın bir skeç olduğunu düşündüğünü, ancak Will Smith’in bağırdığını duyduğunda bunun gerçek olduğunu anladığını belirterek, “Chris’e tokat attığında hepimize tokat attı. Bana gerçekten tokat attı” dedi ve ekledi, “Karısının yan gözle bakmasına tepki verdi ve gitti. Ardından da gününü gün etti, o olay olduğunda gülmüştü” şeklinde konuştu.

“Özür dilemediği için gerçekten kötü hissediyorum”

Will Smith’in özrünü yorumladı ve aktörün sosyal medyayı kullanarak halka açık bir özür dilemesine rağmen, Smith’in henüz Chris Rock’a ulaşmadığından bahseden Rosalie Rock, “Asla özür dilemediği için gerçekten kötü hissediyorum. Yani adamları, ‘Chris Rock’tan özür dilerim’ diyen bir yazı yazdılar, ancak böyle bir şeyin kişisel olduğunu düşünüyorsanız, ulaşırsınız” dedi.