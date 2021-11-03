Chris Pratt Garfield karakterini seslendirecek

Eylül ayında Mario karakterini seslendireceğini açıklanan Chris Pratt’ın yeni projesi açıklandı. The Hollywood Reporter’ın haberine göre, animasyon türündeki yeni Garfield filminde Garfield karakterini Chris Pratt seslendirecek.

Finding Nemo’nun senaristi David Reynolds’ın senaryosunu kaleme alırken, yönetmenliğini ise Mark Dindal üstlenecek. Chris Pratt, geçtiğimiz yıl Disney ve Pixar yapımı Onward‘da Barley Lightfoot karakterini seslendirmişti. Karikatürist Jim Davis‘in uzun soluklu çizgi romanından ilham alınarak hazırlanacak Garfield konulu animasyon türündeki filmin ismi ve detayları ise henüz açıklanmadı.