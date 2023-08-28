YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olan Chloe Loughnan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü model, “Evliyken benim hakkımda güzel konuşuyordu. Boşandıktan sonra kötü konuşmaya başladı. Anlaşarak boşandık ve eski kocamın avukatıyla yürüttük bu süreci. Ben bir şey istemedim. 8 senemi paylaştım, ben onun karısıydım kocam gibi baktım” şeklinde konuştu.

Loughnan, “Herkes ‘niye çocuk yapmıyorsun’ diyordu bana… Bu hayata bir çocuk getiremezdim. Kardeşlerim var onlara çocuklarım gibi bakıyorum. Çocukları çok seviyorum. Keşke her şey yolunda olsaydı da iki üç çocuğum olsaydı bu yaşımda. Benim hayatım da gitti ama insanlar beni suçladı ‘neden çocuk vermedin’ diye. Hiçbir insan bu şartlarda anne olamazdı. Benim hayatım var, mutlu olmak istiyorum, çocuk yapmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Nafaka diye bir şey yok” diyerek sözlerine başlayan model, “Ben kimseye haciz göndermedim. Nereden çıktı, nasıl başladı bilmiyorum. Ben para alamıyorum eski kocamdan. Ben evden çıkarken kıyafetlerimi bile almadım. Ondan araba, ev istemedim. Sadece ‘kıyafetlerimi kargolayıp gönder’ dedim. Onu bile yapmadı. Eşyalarımı bir yere vermiş, dönmedim diye. Bir gün de çıkıp gitmedim. Çok sabrettim. Çok kötü bir kaza yaşadım Miami’de o zaman yalnız kaldım. Eski kocam hastaydı ben hep onun yanında oldum ama o benim zor günümde yanımda değildi. Evlilik böyle olmaz. O zaman karar verdim, böyle olmaz, mutlu olmak istedim ve boşanma kararı aldım. Ben onun için neler yaptım. Hayat arkadaşı oldum, zor günlerinde yanında oldum aynı şekilde onun da benim yanımda olması gerekiyordu” dedi.

Chloe Loughnan, “Benim için hiçbir şey yapmadı. Kaza yaptığımda ‘bana stres yaptırıyorsun’ dedi. Ben orada ölüm kalım savaşı verdim. Belim kırıldı, yeniden yürümeyi öğrendim. Çok büyük kazaydı. Yüzümden büyük yarlar aldım. Görüntülü konuştuk bana ‘Eskisi gibi güzel olmayacaksın. Nasıl bir kaza yaşadın. İyi ki oldu bu kaza beni yalnız bıraktın’ dedi. ‘O zaman ayrılalım, bu hayatı istemiyorum.’ dedim. O zaman kabul etti. ‘Ne kadar çirkinleştin’ dedi. Çok kötü sözler söyledi. Sonra pişman oldu. Normalde insanın kocası koşarak gelmesi gerekir. O ‘konserlerim var’ deyip gelmedi” şeklinde konuştu.

Ünlü model sözlerini şu sözlerde noktaladı: “Ben Serdar’a güvenmedim, hiçbir zaman kendimi rahat hissetmedim. Ailemi görmeye gidiyordum İrlanda’ya dönüyordum, takılarım gidiyordu. En son resim çekmeye başladım takılarımı. Benim kocam gidip takıları satıp, kumar oynuyordu.”