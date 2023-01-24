2019 yılında Serdar Ortaç ile yollarını ayıran ünlü model Chloe Loughnan, sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili pozlarıyla gündem oldu. Geçtiğimiz sene magazin sunuculuğu yapan Loughnan, havuz kenarında bikinisyle çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. İrlandalı başarılı model paylaşımına “Su bebek” notunu ekledi. Fit vücudu ve güzelliği ile kısa sürede sevenlerinden beğeni topladı.

/center>

İlginizi çekebilir: