Check Up Nedir? Nasıl Yapılır?

Check up, vücudunda herhangi bir şikayeti bulunmayan kişinin doğru zamanda gerekli tektikleri yaptırması sonucunda ilerleyen dönemde karşılaşabilecek sorun veya hastalıkların önceden tespit edilmesi ve en doğru şekilde tedavi sürecinin yürütülmesinde önemli bir yere sahiptir. Kişilerin herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmamasına rağmen periyodik zaman aralıklarıyla yaptırmakta olduğu testler ve muayeneleri kapsayan temel olarak saplık kontrolü olarak da tanımlanan kontrol sistemi check up olarak adlandırılmaktadır. Uzmanlar tarafından düzenli zaman aralıkları içerisinde yaptırılması tavsiye edilen check up sayesinde gelecekte yaşanabilecek sağlık sorunları belirlenebilir ve yaşanması muhtemel olan hastalıkları önlemeye yönelik tedbirler uygulanabilir. Check up programında asıl ve en önemli amaç kişinin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamaktır. Bundan dolayı uzmanlar tarafından belirli periyodik zaman dilimlerinde check up yaptırılması tavsiye edilmektedir.

Check Up Nedir?

Check Up Nedir? Nasıl Yapılır? Birçok hastalık tabiri caiz ise sinsice ve sessizce zamanla insan vücudunda ilerleme kaydederek oldukça kötü sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle Kalp ve damar hastalıkları ile böbrek ve karaciğer organları üzerinde meydana gelen ve zamanla şiddeti daha fazla artmakta olan hastalıklar erken dönemde tespit edilememesi durumunda çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilmektedir. Bu gibi hastalık durumlarının oluşmasını engellemek veyahut erken dönemde tespit edilmesini sağlamak açısından düzenli zaman aralıklarında check up yaptırılması oldukça önemli bir durumdur. Sağlık durumu, yaş ve cinsiyet gibi bazı kriterlere göre yaptırılması gereken check up, insan vücudunda meydana gelen kanser vakalarının da erken dönemde tespit edilerek uygun olan tedavi yönteminin belirlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Check up yaptırmak için hiçbir yaş sınırı bulunmamakta olup uzman doktorlar tarafından yapılan muayene, laboratuvar ortamında yapılan test ve tektiklerin bütününü kapsamaktadır. Check up’ın kişinin mevcut sağlık durumuna göre yapılma sıklığı değişiklik göstermekle birlikte uzmanlar tarafından yetişkin bireyler için yıl içerisinde en az 1 kere yaptırılması tavsiye edilmektedir.

Check Up Nasıl Yapılır?

Check Up Nedir? Nasıl Yapılır? Check up yaptırmak için öncelikli olarak check up yapmakta olan hastanelerden randevu almanız gerekmektedir. Daha sonrasında uzman doktor ile bir görüşme gerçekleştirerek yaş, cinsiyet, kullanmakta olduğunuz ilaçlar ve de eğer varsa mevcut hastalığınıza yönelik bilgileri inceledikten sonra sizin için en uygun olan check up yaptırma sıklığı uzman doktorlar tarafından belirlenir. Check up öncesi doktorunuzun size vereceği direktifleri uygulamak son derece önemlidir. Check up yapılacak randevu saati öncesi aç karna olunması gerekmektedir. Randevu öncesi 8 ile 10 saat arası aç karna olunması yeterli olmaktadır. İlk olarak kan ve idrar tahlilleri yaptırılmakta olup sonrasında mevcut sağlık durumu kriterleriniz, yaş ve cinsiyet etmenlerinize bağlı olarak çeşitli test ve muayeneleriniz yapılmaktadır. Tüm bu işlemlerin ardından bazı tahlil ve test sonuçları aynı gün bazı sonuçlar ise birkaç gün içerisinde kesin olarak sonuçlanmaktadır.