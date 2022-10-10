Kate Moss, geçtiğimiz günlerde Milano Moda Haftası‘nda Bottega Veneta yürüyerek podyumlara geri dönmüştü. 90’lı yılların ikonik modeli, şimdi de İngiliz güzellik markası Charlotte Tilbury‘nin yeni marka elçisi oldu. İngiliz marka için kamera karşısına geçen Moss’a Sindirella, Tam Gaz ve En Karanlık Saat gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Lily James eşlik etti.

Markanın kurucusu Charlotte Tilbury ile 1998 yılında tanıştığını ve o zamandan beri sık sık beraber çalıştığını belirten İngiliz model, Studio54 temalı tatil koleksiyonunun kampanyasında ihtişamlı bir görünüm sergiledi. Disko döneminin ışıltılı enerjisinden ilham alan bu yeni koleksiyon büyülü ve coşkulu makyajlar yaratmayı hedefliyor.

İlginizi çekebilir: