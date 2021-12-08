7 Aralık’da Chanel tarafından hayal edilen ve Rudy Ricciotti tarafından tasarlanan geniş ve çağdaş bir yapı olarak adlandırılan ” Chanel Métiers d’art 2021/22″ koleksiyonu. Virginie Viard‘ın gösterisi, CHANEL tarafından Fashion Métiers d’art’a adanmış yeni Paris binası olan 𝘭19M içinde defile gerçekleşti.

Manken, müzisyen ve CHANEL elçisi Soo Joo Park AKA Ether, sanatçının koleksiyon için özel olarak bestelediği özel film müziğinin final şarkısını söylemek için gösteriyi gezdikten sonra sahnede Daniel Lopatin‘e katıldı.

Chanel’in anahtar kodlarına değinilerek karanlık, karamsar ama eğlenceli Paris defilesinden görüntüler…