Dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen Chad Stahelski, bu hafta sinemaseverlerle buluşacak olan ‘John Wick: Chapter 4’ filminin ardından biraz dinlenmek istediğini ve serinin de biraz ara vermesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Ana de Armas’ın başrolde yer aldığı ‘Ballerina’ filmi ve Mel Gibson’lu ‘The Continental’ dizisi izleyici ile buluşacak. 54 yaşındaki yönetmen ise kendisini tamamen yeni projesi ‘Ghost of Tsushima’ya odaklayacak. Film, 3 ödül alan Playstation oyunundan beyazperdeye uyarlanacak.

Feodal Japonya’da döneminde geçen oyun, kendi klanında hayatta kalmayı başarmış tek samuray olan Jin Sakai’nin maceralarını konu ediyor.

BroBible’ın podcast serisinin konuğu olan Chad Stahelski, HBO’nun ‘The Last of Us’ dizisinin oyundan uyarlanacak olan yapımlar için çıtayı çok yükselttiğini belirterek, Ghost of Tsushima’nın da eğer doğru bir şekilde ele alınırsa çok ses getirebileceğini söyledi.

Stahelsi’nin podcast yayınında söyledikleri şu şekilde:

“The Last of Us’ın yaklaşan video oyunu uyarlamalarına daha fazla ışık tutmasını umuyorum. Rainbow Six, Ghost of Tsushima üzerinde çalışıyorum. Her ikisi de meyvelerini vermeyi gerçekten umduğum harika projeler. Ama Ghost… harika bir hikayesi var. Samuray karşıtı samuray filmi. Harika temaları var. Bu konuda çok baskı ve ilgi var çünkü Last of Us bunu zorluyor, evet, video oyunundan filme geçişin laneti bir şekilde kalktı. Yapılabilir. Sadece ona sevgi ve ilgi göstermelisin. Ve Ghost, muhtemelen geliştirilmekte olan diğer tüm video oyunu uyarlaması filmler arasında, bence başarılı olacak olan bu.”