Ceylan Ertem hafta başında bir kadının kendisini 6 yıldır taciz ettiğini ifşa etmişti. Ertem yeni bir açıklama yaparak, “Karşı taraf gelen tepkilerin de büyük katkısı ile; özür dileyip, bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi” dedi.

Şarkıcı Ceylan Ertem, o kadının özür dilediğini söyledi;

“Avukatım bir kaç gündür gerekli olan her şeyi yapıyor. Karşı taraf gelen tepkilerin de büyük katkısı ile; özür dileyip, bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi. Biz yine de gerekli işlemleri yaptık. Destek olup, bu tacizin sonunda durması için sesini yükselten herkese sevgilerimi gönderiyorum. Bu kadar yüksek bir sesin karşı tarafın geri çekilmesine sebep olacağını bilmiyordum ama yine de destek almak istemiştim. Ve gerçekten çok etkili oldu. Herkese minnettarım. Yalnız olmadığını bilmek güzel bir duygu. Eminim bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacağım. Yaşarsam da binlerce şahidim var, bu bile güçlü bir duygu… Bir daha bu sıkıntının devam etmeyeceğini umuyorum.”