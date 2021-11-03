Ceylan Ertem meslektaşlarına seslendi: Birlikte hareket etmeliyiz
Sanatçı Ceylan Ertem, konser mekanlarının yeterince büyük olmadığını ve hijyen konusunda sıkıntılar yaşandığını söyledi. Organizasyon yöneticilerinin mevcut sorunları düzeltene kadar aynı mekanda sahne almayacağını Twitter’dan açıklayan Ertem, “Mekanların akustiği, kulislerin yeterliliği hakkında birbirimiz uyarmalıyız ve birlikte hareket etmeliyiz” diyerek sanat camiasına seslendi.
İşte ünlü sanatçı Ceylan Ertem’in, Twitter hesabından paylaştığı dikkat çeken açıklamaları: