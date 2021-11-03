Ceylan Ertem meslektaşlarına seslendi: Birlikte hareket etmeliyiz

Cem (yılmaz) ‘in bir şakası vardı,

“Sahne önünde alkış kıyamet, kuliste pet şişeye işiyoruz” diye.

Bu baya şaka değil dostlar.



Sıcak havada bin derece, soğuk havada bir tek ısıtıcı olur vs…



Hiçbir müzisyen ve şarkıcı bu gibi muameleleri hak etmiyor bence.