Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından sosyal medya hesabından İstanbul’u terk etme sebebine dair açıklamalar yapan Ceylan Ertem, “Ceylan Ertem’in köy hayatı diye haberler çıkmıştı. Neden şehrin ortasında yaşamıyorum? En önemli sebeplerinden biri aslında 24 yıl geçmesine rağmen bu tedirginliğin geçmemesi. İstanbul’da çok acil; yapı denetimleri hızlanmalı ve önlemler arttırılmalı!” demişti.

Geçtiğimiz saatlerde çevresine İstanbul’dan taşınmaları konusunda tavsiye veren Ceylan Ertem, “Köylere uzatın elinizi olabiliyorsa başka şehirlere yayılın! İstanbul’un merkezinin sakinleşmeye ihtiyacı var. Yukarıdan bir yerden bakıp kolayca ‘taşının’ demiyorum. Ama yapabiliyorsanız zaten İstanbul’un kuzeyinde ya da memleketin başka köylerinde/kasabalarında verdiğiniz kiraların yarısını ödeyeceksiniz” dedi.

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