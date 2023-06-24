Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci’nin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi ve sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması, ikilinin boşanacağı iddialarına neden oldu.

İddiaları yalanlamayan ve ayrı ayrı tatile çıkan ikiliden Düvenci, geçen günlerde Instagram hesabından yazı paylaşmıştı.

Düvenci, “Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…” ifadelerini kullanmıştı.

Dün de Bülent Şakrak paylaşım yaptı. Şakrak, fotoğrafının altına “Herkesin her şeyi bildiği bir dünyada bilmiyorum demek hoşuma gidiyor” notunu yazdı.