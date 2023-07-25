Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 2014 yılında dizi setinde tanıştığı meslektaşı Bülent Şakrak ile 2015 yılında evlenmişti. Magazin camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın Okan Ali isimli çocukları da mutluluklarına mutluluk katmıştı.

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, evliliklerinde yaşadıkları sorunları aşamayarak 11 Temmuz’da İzmir Ödemiş Adliyesi’nde boşandı. Anlaşmalı boşanan çiftin 8 yıllık evliliği 15 dakikada bitti.

Ceyda Düvenci, biten evlilik sonrası sosyal medya hesabından yaptığı göndermelerle sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu, son olarak ‘Sorun yok, her şey yolunda’ anlamına gelen ‘Hakuna Matata’ dövmesini gösterdi.