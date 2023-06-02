Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Sanat camiasının örnek çiftlerinden gösterilen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak boşanmaya karar verdi. 8 yıl önce nikah masasına oturan çiftin arasının kötü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış ancak ikili çift terapisine gittiğini söyleyerek, aralarını düzelttiklerini belirtmişti.

Üstündağ, “Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak boşanmaya karar verdi. 8 yıl önce nikâh masasına oturan çiftin arasının kötü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak ikili çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti” ifadesini kullandı.