Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Çiftinden Avrupa Müjdesi!

Geçtiğimiz yıllarda, özel hayatlarıyla imrenilen çift, Hanım&Efendi adlı oyunla ilişkilerindeki mutluluğu tiyatro sahnesine taşımışlardı.

Bülent Şakrak’ın yazdığı tek perdelik oyunun afişini Ceyda Düvenci tasarladı. Hanım & Efendi adlı oyunun Türkiye ve Avrupa’da izleyicilerle tekrar bir araya geleceğini, Bülent Şakrak sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

Sosyal medya hesabında, oyunun afişini, “Çok oturduk çok bekledik, yurt içi ve yurt dışı kavuşmalarımıza yeniden başlıyoruz, az kaldı!’ notuyla paylaştı.

İlk durak Berlin

Çift, Ekim sonunda Berlin’de açılış yapacak oyun hakkında, “Kadın ve erkeğe, hepimizin başından geçen onlarca olaydan sadece bir kısmını kullanarak niyetimizi anlatmaya çalıştığımız, kendimize dışarıdan bakabilmeyi öneren, yemek kokularıyla iştahları kabarttığımız kadar ilişkilerimizi gözden geçirirken de damakta bir mutlu tat bırakmayı hedeflediğimiz bir seyirlik; Hanım & Efendi” sözleriyle duygularını ifade etmişlerdi.