Başarılarıyla olduğu kadar evliliklerindeki mutluluklarıyla da konuşulan ünlü çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak‘ın boşanma noktasına geldiği konuşuluyordu.

Aşkın Kanunu dizisinde tanışan iki oyuncu, 2015 yılının Aralık ayında dünyaevine girmişti. Bülent Şakrak’ın Ceyda Düvenci’nin Engin Akgün’le evliliğinden olan kızı Melisa’yı da kendi kızı gibi sevdiği ve 2017 yılında oğulları Okan Ali Şakrak’ın da hayatlarına girmesiyle ailenin büyüdüğünü görmüştük. Sosyal medya üzerinden sık sık birlikte paylaşım yapan ikilinin bir süredir birlikte paylaşım yapmaması ayrılık dedikodularını arttırdı.

Dün akşam Fenerbahçe- Galatasaray derbisini izlerken oğlunu paylaşan Ceyda Düvenci’nin ardından aynı yerden Bülent Şakrak’ın da videosunun gelmesi ayrılık yok dedirtti. Ayrıca 2.Sayfa’nın yaptığı habere göre de Ceyda Düvenci, ayrılığı yalanlamış.

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