Kendi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci, NTV’de ekranlara gelen ‘Bambaşka Sohbetler’ programında Serkan Altunorak’ı konuk etti.

Düvenci, konuğunun kendisine yönelttiği “Geçmişe dönmek istesen hangi ana dönmek istersin?” sorusuna, “Melisa’yı doğurduğum ana gitmek isterim. Yok, değiştiriyorum; Melisa’nın düşme riski yaşadığı güne gitmek isterim aslında. İleride de Melisa’yı 40 yaşındayken görmek isterim. En merak ettiğim şey bu” cevabı sonrası duygusal anlar yaşadı.