Ceyda Düvenci, meydana gelen depremlerin enkazından çıkan bir notu paylaştı. Bir kadının eşine baba olduğu müjdesini verdiği notu paylaşan Düvenci, paylaşımının altına Kaybettiğimiz “On binlerden” bahsediliyor, rakamlar uçuşuyor havada… Onların her biri atan bir kalp, yarım kalmış bir cümle, söylenmemiş sözler, duyulmaya doyulmamış cümleler, koklamaya öpmeye doyamamış eller… her biri bir hikaye, yaşam, amaç, heyecan, hayal, hayal kırıklığı, umut, umutsuzluk… daha yazsam satırlarım yetmez yiyip gidenler için…Kaybettiğimiz “On binlerden” bahsediliyor, rakamlar uçuşuyor havada… Onların her biri atan bir kalp, yarım kalmış bir cümle, söylenmemiş sözler, duyulmaya doyulmamış cümleler, koklamaya öpmeye doyamamış eller… her biri bir hikaye, yaşam, amaç, heyecan, hayal, hayal kırıklığı, umut, umutsuzluk… daha yazsam satırlarım yetmez yiyip gidenler için… şeklinde duygularını yazdı. Oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini de duygulandırdı.

