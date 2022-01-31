Yapılan bir araştırmaya göre pandemi döneminde çevrimiçi seks şantajında ​​​​artış olduğu açıklandı.

Odatv’nin haberine göre, Victims ve Offender’sin yayınladığı rapora göre, pandemi sırasında erkeklerin, kendileri hakkında müstehcen fotoğraflar, videolar ve bilgiler yayınlamakla tehdit eden çevrimiçi şantajların kadınlara göre iki kat daha fazla olduğu açıklandı.

ABD’de 2 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan ankette, gençler, Siyahi ve Yerli Amerikalı kadınlar ve LGBTQ bireylerinin seks şantajı olarak bilinen suçların yüksek oranda arttığı açıklandı.

Araştırmacılar, uzaktan çalışma ve sosyalleşme yoluyla dijital bir hayata önemli bir geçiş dönemi olan pandemi sırasında FBI’a yönelik şantaj raporlarının arttığını vurguladı.

Salgının başlangıcından bu yana, ABD’deki kar amacı gütmeyen kuruluşlar, devlet kurumları ve hukuk uzmanları da teknolojinin kolaylaştırdığı cinsel şiddette önemli bir artış olduğunu bildirdi.

Açıklanan verilere göre, rıza dışı, intikam amaçlı ya da pornografi gibi olayların teknoloji tarafından kolaylaştırılan cinsel şiddetin diğer biçimlerine göre son yıllarda giderek daha fazla şantaj amaçlı kullanıldığı bildirildi.

Florida Uluslararası Üniversitesi’ne (FIU) ve Siber Sivil Haklar Girişimi’ne (CCRI) verilen bir Ulusal Bilim Vakfı (NSF) hibesi tarafından finanse edilen çalışmada, 2 bin 6 kişiye, “kendilerini tehdit etme eylemi” olarak tanımlanan seks şantajı kurbanı olup olmadığı soruldu. Bir kişiye daha fazla çıplak veya müstehcen resim göndermek, birine para ödemek veya cinsellik içeren hareketlerde bulunmak gibi eylemler yaptırmak için çıplak veya müstehcen bir resmi ifşa ettirdikleri açıklandı.

Araştırmada, erkeklerin yüzde dördü ve yüzde 2,3’ü, pandeminin başlangıcından bu yana şantaj yapma oranlarının arttığı açıklandı.

Erkekler cinsel şantaja daha açık

FIU’da Psikoloji Doçenti ve CCRI Araştırma Başkanı Dr. Asia Eaton, “ABD’li erkeklerin pandemi sırasında kadınlardan daha sık cinsel şantaj mağduru olduklarını bildirmelerinin birkaç nedeni var. Son araştırmalar, pandeminin başlangıcından bu yana evle ilgili işlerde toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri mevcut. Dolayısıyla, Erkeklerin pandemi sırasında kadınlardan daha fazla çevrimiçi zaman geçirmesi dikkat çekiyor.” dedi.

Ayrıca, Doktor Asia Eaton, erkeklerin genel olarak çevrimiçi aşk dolandırıcılıklarının kurbanı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu açıkladı.

Araştırmada, erkeklerin flört ederken kadınlara göre “daha ​​az seçici” olma eğilimlerinden kaynaklı kadınlara göre cinsel şantajlara daha açık hale geldikleri vurgulandı.

Yapılan çalışmada, pandemi öncesinde partnerlerinden cinsel şiddete maruz kalan kişilerin, pandemi sırasında cinsel şantaj yaşama olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.