Çevre Dostu Koleksiyon: Geri Dönüşümden Modaya

Pandemi sonrası küresel piyasada yaşanan gelişmeleri değerlendiren bir toplantı düzenleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Avrupa’nın sayılı üretim merkezleri arasında yer alan tesislerine yenisini ekleyeceklerini belirterek, “Gelecek yıl Giresun’da 30 milyon TL yatırımla üçüncü üretim tesisimizi açmayı planlıyoruz.” dedi.

Süleyman Orakçıoğlu sözlerinin devamında, “Damat Tween markasının 2021/22 Sonbahar Kış koleksiyonunda yer alan ve ‘döngüsel tüketimi ve cinsiyetsiz stili’ merkeze alarak oluşturduğumuz koleksiyon, markanın tüm dünya mağazalarında satışa sunuldu” dedi.

Çevre dostu moda

Toplantıya, Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ile Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da katıldı. Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da sürdürülebilir moda felsefesi ile artık koleksiyonlarının yüzde 30’unun geri dönüşümden oluştuğunu belirterek çevre dostu moda felsefesine vurgu yaptı.

Üretimden tasarıma, lojistikten muhasebeye kadar tüm süreçlerde kaynak kullanımını azaltmak üzere Sürdürebilirlik Departmanını kurduklarını belirten Orakçıoğlu, “Artık her departman kendi süreçlerinde bu konuda geliştirmeler yapıyor.” ifadelerini kullandı.