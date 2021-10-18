Cesur Tarafımızla Karşı Karşıyayız- Ay Koç Burcunda

Ay ve Pluto sekstili kuşkucu hallerimizi gitgide arttırıyor. Sezgilerimizin çok güçlü olduğu ve kendimiz dahil çevremizdeki insanlara da bu sezgilerimizin yararı olacağı bir gün olacak.

Ay 13:03′ e kadar boşlukta olacak ve önemli işlerimizi bu saate kadar ertelemek bizim için iyi olacaktır. Özellikle tüm aksilikler üst üste sıralanabilir.

13:03 itibariyle Ay Koç burcuna geçecek. Çocuksu ,gergin ve cesur tarafımızla karşı karşıyayız. Kafa, göz, baş ağrıları artabilir. Çok fazla kafein tüketmemek biraz olsun bu ağrıları önleyebilir. Fevri davranışlar ve stresli ruh hali bizi her anlamda yorabilir. Merkür ve Jüpiter durağan konumda olduğu için bugün yalan söylemekten, yeni bir şeye başlamaktan, trafikte hızdan kaçınmakta fayda var. İletişimde çok dikkat edilmesi gereken birgündeyiz.

Yazı Berfin Atbaş