Ceren Ocak’ın 35 parçadan oluşan Sonbahar/Kış 2022-23 koleksiyonu, kendini özgürce ifade eden, kendine güvenen kadınların stilini yansıtan cut-out kesimler, vücuda oturan seksi formlu siluetler ve oversize kesimli görünümlerden oluşuyor. Koleksiyonda Ceren Ocak’ın imzası haline gelen iddialı tasarımlar özgür ve yaratıcı kadınların stilini oluştururken, micro mini düşük bel etekler ve cut-out detaylı bodysuitler ise koleksiyonun en iddialı parçaları olarak öne çıkıyor.

Bu sezon sokak modasına yakın görünüşler kullanan Ceren Ocak, Sonbahar/Kış 2022-23 moda filminin prodüksiyonunu 29 ON Productions üstlenirken, styling ise Oğuz Erel’e ait.