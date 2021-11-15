Ceren Moray: Çok üzüldüm

Son olarak Fox TV’de ekrana gelen ‘Yalancılar ve Mumları’ dizisinde rol alan Ceren Moray eşiyle Bebek’te görüntülendi.

‘Yalancılar ve Mumları’ dizisi 5. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Rol aldığı dizinin ekranlara erken veda etmesiyle ilgili konuşan oyuncu Ceren Moray, “Bizim için de çok erken bir final oldu, tüm ekip olarak şoke olduk. Seyirci daha farklı bir iş istedi galiba, bu sene böyle olsun” dedi. Rolü için “Doğum sancısı gibi aylarca okudum ve çalıştım, erken bitmesine çok üzüldüm” diyen Moray, senaryo seçimlerinde çok dikkatli olduğunu söyledi.