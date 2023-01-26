Son olarak dava haberleriyle gündeme gelen Ceren Hindistan, bu kez Maldivler tatilinden yayınladığı pozlarıyla dikkat çekti. Yaklaşık bir haftadır Maldivler’de olan güzel oyuncu, son zamanların popüler çekim tarzı olan ayna pozunu da ekledi.

Ceren Hindistan, fit vücudu ve bronz teniyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Hindistan, bikinisiyle verdiği pozları ve kombinlediği tasarım ürünü ananas çantasıyla da Maldivler tarzını takipçilerinin beğenisine sundu.

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