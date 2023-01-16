Son dönemde eski partnerlerin yeniden partner olmaları gündemdeyken şimdi de Ramo dizisinde karşılıklı oynayan Cemre Baysel ve İlhan Şen ikilisi, 3 yıl sonra yeniden partner oldu.

Selahattin Eyyubi dizisinin hazırlık sürecinde olan Şen ve son olarak Bozkır dizisinin yeni sezonunda rol alan Cemre Baysel, bir filmde bir araya geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Selahattin Eyyubi dizisinin hazırlıkları uzayınca film teklifini kabul eden İlhan Şen’e, bir yönetmen ve model arasında geçen aşk hikayesini anlatacak filmde Cemre Baysel eşlik edecek. Filmin isminin ‘Aşk Filmi’ olması beklenirken yönetmenliğini ve senaristliğini ise Deniz Denizciler üstleniyor.

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