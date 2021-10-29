Baht Oyunu dizisinin güzel oyuncusu Cemre Baysel operasyon geçirdi

Cemre Baysel, sosyal medya hesabından takipçileriyle sağlık durumunu paylaştı.

“Bundan sonrası bol dinlenme”

Ameliyat öncesi fotoğrafını, “Benim kocaman ailem! Birkaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. Ben iyiyim… Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı beni seven sayan insanlara borçluyum. Herkese çok sevgiler” notuyla paylaşan Baysel, bu paylaşımından sonra dizide başrolü paylaştığı ve sonrasında da aşk yaşamaya başladığı Aytaç Şaşmaz’ın ameliyattan sonra çektiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.