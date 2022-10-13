2021 yılında yayınlanan ‘Baht Oyunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakan ikilinin bu hareketi, hayranlarını oldukça meraklandırmıştı.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan çiftten yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz akşam Etiler’de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının, Baysel ile sosyal medyadan takipleşmeyi bırakmaları sorusu üzerine Şaşmaz, üzgün bir ifadeyle “Konuşmak istemiyorum” dedi. 24 yaşındaki oyuncu, verdiği yanıtla ayrılık iddialarını yalanlamamış oldu.