Cemiyetin Ünlü İsimleri Güzellik Davetinde Buluştu

Gözalıcı organizasyonda Bilimin ve Lüksün Eşsiz Formüllerine sahip Christian Breton Paris Novikov İstanbul’da özel yemek davetinde moda ve cemiyetin ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Paris havasının yansıtıldığı gecede davetliler hazırlanan görkemli sofralarda yemeklerini yerken organize edilen sürpriz hediyelerden de çok etkilendiler. Ünlü İllüstratör Sanatçısı Mustafa Soydan’ın hazırladığı portre çalışmaları da büyük ilgi gördü.

Medko Kozmetik’in kurucusu Seben Domaç’ın ev sahipliğini yaptığı özel geceye katılan, Aslı Şen, Ahu Orakçıoğlu, Aslıhan Doğan Turan, Nora Kalpakçıoğlu, Siren Ertan, Hatice Şendil, Bade İşçil, Begüm Özer, Beste Yurttaş, Dila Tarkan, Bianca Somer, Bige Çalışkan, Ayşe Kuçuroğlu, Duygu Katagan, Ece Zaim, Fulya Gündoğdu, Gizem Hatipoğlu, Gökçe Ateş Kantarcı, Hande Demir, Melis Özer, Nergis Pekuysal, Tuvana Büyükçınar gibi isimler yer aldı.

Bade İşçil’den özel açıklama

Geceye kırmızı beyaz kıyafeti ile damgasını vuran Bade İşçil yöneltilen soruları yanıtladı.

Birçok dizi teklifi aldığını ve değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyen Bade İşçil, 4 milyon TL’ye Sarıyer’de villa aldığı haberlerini yalanladı. İşçil, “Taşındım ama 4 milyona Sarıyer’de üç katlı havuzlu ev varsa gidip hemen alayım” diye konuştu.

“Gönlüme göresini bulamadım”

“Parasız bir insanla ilişki yaşar mısınız?” sorusunu yanıtlayan İşçil şöyle konuştu, “Ben aşık olduktan sonra fakir filan fark etmez. Benim rolleri zaten görüyorsunuz, kadın zengin baştan yaratıyor. Fakir de zengin de hayatımda yok. Gönlüme göresini bulamadım. Olursa seve seve ekran önünde de paylaşırım” diyerek içtenlikle cevap verdi.

Aslı Şen’den linet’e barış adımı

Şarkıcı Linet’in konserini beğenmeyen ve sosyal medyadan tartışma başlatan sosyetenin sevilen ismi Aslı Şen, anlatmak istediğini yanlış dile getirdiği için kamuoyundan özür diledi. Aslı Şen Linet tarafından yalanlandığı hatırlatılınca, söylediklerinin arkasında olduğunu sadece söylem şeklinden dolayı özür dilediğini belirtti. Son olarak ise korona teşhisi konan Linet’e geçmiş olsun dileklerini yolladı.