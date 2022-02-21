Şu ana kadar birçok başarılı organizasyona imza atan ünlü iş insanı Banu Noyan, şimdi de pandemide büyük darbe almış moda ve tekstil sektörünü canlandırmak için girişimde bulundu. 29-30-31 Mart tarihlerinde düzenlemeyi planladıkları moda etkinliğini motivasyon ve güç birliği olarak düşündüklerini açıklayan Noyan, tüm organizasyonu ve sanat yönetmenliğini kendi üstlenecek.

29-30-31 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan moda günlerinde sadece profesyonel mankenler değil, aynı zamanda pek çok ünlü isim de podyuma çıkacak. Dünyanın pek çok yerinde yüzlerce moda gösterisine imza atmış Banu Noyan, “Open Stage” adını verdikleri bu projeyi Türkiye’nin çeşitli yerlerine taşıyacaklarını da ekledi.

Banu Noyan “Araya pandeminin girmesiyle motivasyonumuz kursağımızda kaldı ama bu dünya krizinin de bizi bitirmesine müsade etmemeye gayret ediyorum. İşte tam da bu nedenle bu etkinlik bir motivasyon ve güç birliği projesi olarak gerçekleşecek” açıklamalarında bulundu. Noyan, bu sözlerine, “Günümüzde bir defilenin maliyetinin bir marka için oldukça yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu moda günleri katılımcı markalar için oldukça iyi bir fırsat olacak. Markalar hem misafirlerini davet edecekler hem sezon defilelerini yapacaklar hem de pr yapacaklar ve bizler gibi meslekte konumu belli isimlerle birlikte çalışma fırsatı bulacaklar” şeklinde devam etti.

Moda Günleri’nin son gecesi gerçekleşecek olan Gala defilesine ise Cemil İpekçi yeni koleksiyonuyla katılacak. İpekçi’nin defilesini Öykü Serter sunacak, Arzum Onan ve Azra Akın gibi isimler ise podyumda yer alacak.