Film çekimlerinin iyi geçtiğini ve Yılmaz Gruda ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Cemal Hünal, komedi yapmanın dramadan daha zor olduğunu belirterek, “Komedi bizim sanatın en ince tarafı. Üzülmek daha kolay, insanları güldürmek daha zor” dedi.

Sosyal medya fenomenleriyle aynı projede yer alan 45 yaşındaki ünlü oyuncu, “Bu ülkede gazeteciyle, sosyal medya fenomeniyle iyi geçiniceksin arkadaş. Ben normal hayatta da kolay kolay yorum yapmam sosyal medya fenomenlerine. İnsanı yerden yere vuruyorlar vallah” söözleriyle, dikkat çeken bir açıklama yaptı.