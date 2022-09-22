Liseyi bitirdikten sonra Londra’ya tasarım okumaya giden, ardından Los Angales’ta tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, “Üç yaşında ‘Ne iş yapacaksın?’ diye sorduklarında, ‘Hikaye anlatacağım’ yanıtını verirdim. 13 yaşında tiyatroya, 17 yaşında setlerde çalışmaya başladım. Hedefim oyunculuk değildi, yönetmenlik ve yazarlık yapmak istiyordum. Kardeşimle ortak çizgi film şirketi kurduk. Bir yandan setlerde çalışıp, dublörlük yapıyordum” sözleriyle oyunculuk kariyerinin öncesini anlattı.

2008 yapımı ‘Ufak’ filmiyle ilk defa kamera önünde yer alan Hünal, “Ulak filminde Yetkin Dikinciler’in alt dublörüydüm, birden rolü kaptım. İlk rolüm hikayenin içerisindeki masalsı karakterdi. O dönem Nişantaşı’nda restoran çalıştırıyordum. Ulak’tan sonra filmin yönetmeni Çağan Irmak‘ı restorana davet ettim. ‘Issız Adam’dan bahsetti bana. Daha senaryoyu yazmamıştı ama restoranda sahne sahne anlattı. ‘Bu filmde oynar mısın?’ diye sordu, ‘Evet’ dedim. Birden kendimi sette buldum” dedi.

Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile başrollerini paylaştığı ‘Sadakatsiz’ dizisinden sonra beş farklı yapımda rol alan 45 yaşındaki ünlü oyuncu, Issız Adam ile ilgili “Çağan, filmden o başarıyı beklemiyordu. ‘İnşallah şu filmi 350 bin kişi izler de Mustafa Bey’in parasını çıkaralım’ dedi. Sonra bana, ‘Cemal bu filmi kaç kişi izler?’ diye sordu. ‘Herhalde 1.5 milyon kişi izler’ dedim. Gülmekten sandalyeden düştü, şaka yapmıyorum! Film dört milyona yakın gişe yaptı” açıklamasını yaptı.