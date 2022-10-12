Ünlü oyuncu Cemal Hünal ile Emel Yıldırım, önceki gün Dreamtürk’te yayınlanan ‘Gülay Kamaz ile Hayata Dair’ programının konuğu oldu. Çocukluk döneminde çok yaramaz olduğunu söyleyen Hünal, “Ailem beni İskoçya’ya yatılı okula gönderdi. Hatta orada Kraliçe Elizabeth’in elini sıkmıştım. Ben sahil korumada görev alıyordum. Hepimizin elini sıkıp, göz teması kurmuştu” dedi.

36 yaşındaki oyuncu, “Ruhum oyunculuğu bırak, film çek diyor. İnsanlar bana ‘ne olacaksın?’ diye sorduklarında hep ‘hikaye anlatıcısı’ diyorum” sözleriyle, gençlere hayallerinin peşinden koşmalarını söyledi.